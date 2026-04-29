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中華職棒富邦悍將終結者曾峻岳出場儀式非常有特色，登板前搭配五月天的〈將軍令〉，悍將球迷打開手電筒，結合新莊球場的LED大燈，營造出俱有個人特色的「燈光秀」。這股風潮也席捲到校園，不少學生在社群Threads分享模仿影片，曾峻岳昨（28）日賽前受訪時表示，覺得學生模仿他出場很有趣，各有各的風格，但他也呼籲「不要玩燈」，「等一下每個學校都寄帳單來，『因為你有燈光秀，所以大家在模仿你，那個費用請你出一下。』」曾峻岳登板時，結合出場曲〈將軍令〉、環場動畫以及新莊球場的LED燈光秀，營造出獨特的「護國神山」登場氣勢，也成為中職具有代表性的專屬出場儀式。近期不少學生在社群Threads分享影片，在教室、操場模仿曾峻岳出場的儀式，曾峻岳本人也會在影片下方留言，與學生親切互動。曾峻岳昨日賽前受訪時表示，大部分的影片，都是球迷標註他時才看到，他笑說，模仿球星出場是好事，但「不要再玩學校的的燈」，「因為我真的很怕他們被老師罵，雖然我覺得模仿球員不是壞事，但要玩（燈）就回家玩，不要在學校玩（燈），不希望學生因為這個（玩燈）被罵。」曾峻岳直言，學生都很有創意，他看完影片後也覺得很有趣。曾峻岳回憶，自己高中時，職業球員出場的燈光秀或氣氛還不流行，因此沒什麼機會模仿選手出場，「是我進來職棒後，美國那邊開始（燈光秀），自己也嚮往有一天會有這種燈光秀。」曾峻岳說，學生模仿他出場很有趣，各有各的風格，但他也再次呼籲學生「不要玩燈」，「每次看到我都很認真想呼籲，不要玩燈，等一下每個學校都寄帳單來，『因為你有燈光秀，所以大家在模仿你，那個費用請你出一下。』」