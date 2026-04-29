國民黨立法院黨團今（29）日中午將召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，傳出國民黨主席鄭麗文和國民黨團總召傅崐萁聯手，要求多數立委支持的8000億軍購拉回「3800億+N」版本。對此，藍委陳玉珍證實有接到電話，但他不受電話影響，「我本來就是支持黨中央的3800億+N」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院長韓國瑜27日三度協商軍購條例，藍委徐巧芯建議，先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批最底大概8000億元，軍購條例以外的，要放回一般預算。國民黨團今中午也召開黨團大會討論，但會前傳出黨主席鄭麗文和總召傅崐萁聯手，要拉回3800億+N版本。

藍委陳玉珍中午受訪時證實，有人打電話給她，但她不是會受電話影響的人，「我本來就有我自己的想法」。她說自己支持黨中央的3800億+N，因為支持軍購，但商購有許多上下其手的空間，國防自主按照年度預算正常編列就可，這才是幫助產業發展最好的方式，等等大會上她也會再發言爭取支持。

相關新聞

批「軍購幾千億框架是假議題」　傅崐萁：發價書來1兆都支持

為立院副院長位子卡8千億軍購？　傅崐萁震怒：民進黨適可而止

就是卡韓國瑜8千億軍購　藍委證實：接到黨中央電話挺3800億+N

鄭麗文不挺8千億軍購！竟和20年前舊案有關：空白授權過不去

蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...