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噪音車半夜炸街，科技執法真的有用嗎？台中市議員張玉嬿、謝志忠等人在議會質詢指出，中市府這三年採購噪音車科技執法設備，移動式器材從3套變35套，結果告發率竟然從23%掉到剩8%，「命中率」衰退近3倍。議員張玉嬿指出，市府近三年大幅擴增科技執法設備達9倍，但告發率卻離奇衰退3倍，陷入「看得到、抓不到」的困境。她要求市府應將執法系統升級為「行動AI辨識」，並整合警環資源，別讓「靜城專案」淪為空喊口號。張玉嬿表示，環保局移動式監測設備已由3套增至35套，另有50套智慧監錄設施，但聲音照相的告發比例卻從112年的23%重挫至去年的8%；每場次的執法效率也從2.6件降至1件。面對數據下滑，環保局雖辯稱是「嚇阻成功」，但張玉嬿反駁，114年噪音陳情案高達812件，比前一年的784件還多，顯示市民痛苦不減反增。此外，現行「通知到檢」機制精準度極低，每年數百輛車主受測，不合格率僅2%至3%，顯示現有設備未能精準鎖定違規車輛。議員強調，目前警察局缺乏AI排氣管辨識系統，仍仰賴人工巡查，呼籲市府整合警環資源，於太平等熱點試辦警車安裝行動AI設備，提升即時攔查效能。