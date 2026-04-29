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中華職棒樂天桃猿19歲投手李育朋日前因無照酒駕遭到球團開除，引發球界、社會廣大關注。2024年曾因涉足博弈場所而遭禁賽、罰款的富邦悍將曾峻岳，昨（28）日賽前受訪時坦言，自從「德撲」事件後，他無時無刻都警惕自己不能重蹈覆徹，「看到那件（酒駕）新聞，我覺得不管是誰，都要警惕自己，別輕易葬送自己的棒球生涯。」曾峻岳2024年因涉足德州撲克博弈場所而遭悍將球團下放二軍，並罰款48萬元。回想2年前的負面事件，曾峻岳坦言，當時的心境很亂，「那時候真的不知道自己在幹嘛，做了不該做的事情，導致很迷惘，也很擔心會不會因此沒球打。」曾峻岳表示，很感謝悍將給他機會改過，也才有機會在資格賽（WBCQ）、經典賽（WBC）繳出好表現。曾峻岳很認同張政禹日前受訪時說的，「你做這麼多好事，也抵不過你做一次壞事。」曾峻岳說，自己昔日的場外風波成為負面教教材，他也無時無刻警惕自己不能重蹈覆徹，「看到那件（酒駕）新聞，我覺得不管是誰，都要警惕自己，別輕易葬送自己的棒球生涯。」曾峻岳說，前輩周思齊在引退賽時呼籲年輕選手要珍惜羽毛，這些話他都有聽進去，「現在棒球環境真的越來越好，不要去嘗試會讓自己違法的事情，如果真的有喝酒，就不要開車，聲色場所也不要去靠近，我一直警惕在心。 」曾峻岳表示，現在有了家庭，放假都陪伴家人，「如果出去跟朋友吃飯，遇到不認識的人，那就真的拒絕不要去吃，好好保護好自己。」曾峻岳直言，進入職棒這6年來，棒球員在國人心中已經慢慢被看見，「經典賽雖然沒晉級到複賽，但我們有打出讓大家感動的比賽。中職賽季的球迷也越來越多，大家也開始關注，環境真的有越來越好。」曾峻岳回憶，剛入職棒時，平日球迷不像假日那麼多，「這幾年來看，球迷進場人數變多，球員在外面球迷都會認出來，所以一舉一動要稍微注意。」