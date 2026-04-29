國民黨立法院黨團今（29）日中午召開黨團大會，商討軍購條例是否要提升金額到8千億，但最終沒有共識，《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今在中常會開炮，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」。

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季麟連今在中常會上，痛批民進黨的軍購案是鬧劇，傅崐萁領導國民黨團已有最佳方案，既有尊嚴又合乎法理情，國防部對於軍購建案都很謹慎細膩，但民進黨荒謬又糟糕。

季麟連說，韓國瑜是他個人40年來鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，都是黃埔子弟軍人，以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍。」

季麟連隨後炮火轉向藍委徐巧芯，要她三思，沒想到講沒幾句，遭傅崐萁拉手制止「好了啦！可以了！」鄭麗文則相當傻眼，但季麟連仍堅持把話講完。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...