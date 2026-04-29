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台中市長盧秀燕年初於市政會議公開展示「野餐墊防災避難包」，並宣稱將開放公益授權供民間購置。對此，市議員何文海今(29)日在業務質詢中指出，市府口口聲聲推廣防災，經查卻發現包括警察局、民政局甚至消防局等關鍵單位，不僅未編列採購預算，內部連「實體包」都拿不出，質疑防災觀念難道只是為了「作秀」？何文海表示，消防局去年曾因地震預言宣稱製作300組救災避難包，當時大做新聞；今年初盧秀燕市長再度展示「可兼作野餐墊」的避難包，強調開放民間授權。然而他追查發現，目前根本沒有民間企業要求授權，更離譜的是，連市府相關局處自己都沒採購，甚至多數機關內部連一個防災包都沒有。「新聞做這麼大，民眾卻不知如何準備避難包」何文海表示，他向消防局索取樣本參考時，局方僅提供文宣品，最後甚至還是好不容易才「借」到一個實體包。他進一步質詢各局處首長家中是否準備避難包，並點名消防局、警察局、民政局等單位預算掛零，唯獨衛生局在112年有編列購置300個緊急救難包。何文海強調，台灣面臨地震與武力威脅，城鎮韌性不應淪為口號。他痛批若市府第一線救援隊伍連後勤支援都沒有，只靠民眾自行準備，這就是失職，並要求各單位在剩餘的8個月任期內具體改善。對此，消防局長回應，目前僅新北市政府曾來電詢問避難包細節，局方已提供廠商資訊，民間部分則尚無資料。