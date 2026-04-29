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台北市北投區公館路、北投路一段今（29日）發生一起自摔車禍，一名42歲的沈姓女子於騎機車途中不明原因自摔，當場倒地不起。路過員警見狀後上前協助，更當街替沈女撐傘避免其中暑。超暖舉動被路過民眾拍下，上傳至臉書社團後瞬間引發討論，更大讚員警的舉動相當貼心、善良。據了解，這名42歲的沈姓女子今（29日）上午9時10分許騎機車於公館路欲右轉北投路一段時，不明原因發生自摔，連人帶車倒地。一旁北投分局永明派出所施姓員警參加講習途中，停等紅燈時恰巧撞見這一幕，便上前予以協助，立即撥打119請救護車至現場協助就醫。不僅如此，由於當時天氣炎熱，於等待救護車抵達同時，施員蹲地替沈女撐傘遮陽，待救護車抵達後，熱心民眾也上前攙扶沈女上救護車。而這暖心一幕也被路過民眾拍下，上傳至臉書社團「靠北天母幫」寫下：「辛苦警察，願騎士平安。」湧入不少網友紛紛留言表示，「這警察真善良」、「騎摩托車真的要小心」，但也有網友擔心警察安危，「反光背心也不穿太危險了！」對此，北投分局呼籲，駕駛車輛行駛於道路上，欲轉彎時應減速慢行，以避免發生危險。