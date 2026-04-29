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台中市議會今(29)日進行警消環衛業務質詢，議員陳淑華、陳俞融針對垃圾處置質詢指出，台中市文山焚化廠更新延宕7年，導致垃圾去化無力，市府帶頭以「太空包」打包堆置垃圾，引發民間效法，甚至在水湳經貿園區出現大量營建廢棄物堆置。議員質疑，基層清潔隊員因車輛負荷過載被迫傾倒廚餘水，市府政策失當卻讓基層扛責。議員陳淑華表示，基層清潔隊員近期傳出將廚餘水倒進水溝，主因在於廚餘收運量遠超垃圾車負荷。她批評，若因廚餘桶滿了就得回區隊清空，勢必導致後續路段收運延遲，這並非隊員「甘冒大不諱」，而是市府政策擺爛，讓隊員在「滴滴答答」與「喊停收運」之間痛苦抉擇。陳淑華更重砲抨擊，市長盧秀燕引以為傲的「太空包打包垃圾」政策，如今已「惡行下效」。她接獲通報，水湳經貿園區空地出現大量太空包裝載的營建拆除物與不明廢棄物。她直言，文山焚化廠更新延宕7年，台中垃圾無處可去，民間學市府以太空包堆置廢料，已嚴重影響都市景觀與環境。另外，議員陳俞融則針對「中央市場」拆除工程提出質疑。她表示，先前檢舉中央市場垃圾堆成小山，兩週後垃圾竟只是「從A處搬到B處」，原地移動不到20公尺。陳俞融痛批，市府若只會轉移焦點、以「歲修」為藉口搪塞，這塊價值連城的土地將淪為市民眼中的爛攤子。對此，環保局環境設施大隊長蔡德一回應表示，焚化爐歲修預計5月13日完成，屆時市民垃圾清運將維持正常。針對中央市場廢棄物，環保局也會協助經發局進行清運處置，目前已開放進場作業。