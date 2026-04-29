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▲鄭女家屬表示，戴女及其家屬連一句道歉都沒有甚至在殯儀館也無視。（圖／警方提供）

一名任職於台南市警第四分局育平派出所的28歲鄭姓女警，昨（28日）上午於休假期間騎車外出，沒想到卻在行經台南市安南區安和路二段時，遭到一名20歲的戴姓女騎士追撞，而後方江姓男子駕駛的遊覽車閃避不及，將鄭女輾過後導致其傷重身亡。事發後，監視器清楚拍下，肇事的戴女於第一時間並未上前關心鄭女傷勢，而是先查看機車車損，引起公憤。而鄭女的姊姊更透露，戴女及其家屬在殯儀館時全程無視，連一句道歉也沒有。鄭姓女警的姊姊在社群網站Threads上發文，表示無法接受妹妹離開的事實，且一想到被愛著的妹妹，承受了多大的恐懼和疼痛就淚流不止，忍不住淚嘆：「怎麼會這樣，該怎麼辦，為什麼會這樣，我真的好恨、好心疼、好難受。」此外，事發當時監視器也清楚拍下，追撞鄭女的20歲戴姓女子，於肇事後第一反應竟是先彎腰查看車損，而非上前關心鄭女傷勢；至於40歲江姓遊覽車司機，因閃避不及輾過鄭女後，則緊急下車查看鄭女狀況。對此，鄭女姊姊更透露，肇事的戴女及其父母到殯儀館後，「也都無視我們家屬，一個致歉的眼神跟道歉都沒有。」而鄭女同為警職、論及婚嫁的男友，也透露戴女「連一句道歉都沒有」，悲痛喊：「真的好氣，又好無能為力。」而戴女的舉動也引發怒火，甚至紛紛起底她的真實身分，可見其經常在各大社群平帶包括Dcard、Threads上發文，分享穿搭以及日常生活的照片，於事發前一晚更疑似玩到通宵，目前已緊急將社群網站關閉。