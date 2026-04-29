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▲黨部主委張茂楠。（圖／記者朱永強攝，2026.04.29）

▲沈伯洋與議員參選人合體。（圖／記者朱永強攝，2026.04.29）

民進黨台北市人選尚未出爐，民進黨立委沈伯洋呼聲高，他今（29）日赴民進黨台北市黨部，與黨部主委張茂楠、即將就任黨部主委吳沛憶舉辦「台北零食交流會」，並邀請新人議員參選人帶著在地私房零食交流。張茂楠呼籲，大家一起集中選票支持沈伯洋，集中選票支持所有的新人，並強調，「我們認真地向台北市民做推薦，那就是沈伯洋」。為替台北市議員參選人們加油打氣，沈伯洋、綠委吳沛憶與台北市黨部主委張茂楠特別舉辦「台北零食交流會」，邀請新人們帶著在地私房零食交流，並分享初入選戰的所見所聞，會後將進行閉門座談，包含台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等人均出席。張茂楠表示，「謝謝新任黨部主委吳沛憶、未來新市長沈伯洋，及新戰力成員！」台北市民主進步黨的新戰力即將形成，讓台北更有力，大家拭目以待，也請大家給年輕的新戰力更多的加油，「讓我們台北市長能夠當選，所提名的25席的市議員也都能夠全當選，這是我們今年年底最大的目標」；他呼籲，大家一起集中選票支持沈伯洋，集中選票支持所有的新人。沈伯洋說，今天主要跟議員夥伴們一起討論、請益，有關市政的規劃及願景，他並一一細數新人議員參選人，「大家可以看到，我們有那麼多的新人，大家對於市政的想像、這個廣度，都是符合整個台北市的期待」；接著，議員參選人接著也一一介紹選區美食。媒體會後關切，沈伯洋未來選戰規畫，沈伯洋說，在規劃上，還是要等民進黨選對會最後公布，但議員們的行程、參選人的行程，其實都已經在安排當中，無論如何，一定會參與這些行程。至於台北市長選舉上，派系未來如何合作？吳沛憶回應，在台北市，會組「台北隊」，對他們來說，黨內一定是要大團結，唯有團結，才能夠更有力量；他說，最重要工作是，應對台北市提出遠景、爭取市民的認同，「不只是要爭取民進黨支持者的認同，我們要爭取的是在台北市所有不分黨派市民的認同」，因此團結一定是最重要的。張茂楠則說，民進黨遇到大選時，沒有各別派系問題，只有全黨、全心團結、團結一致，最重要的是，為了要打贏選戰，必須要團結，再來，要向外拓展，包括中間選民、青年、客家以及不同族群，都要吸納。張茂楠提到，要向台北市民推薦一個好的領航者，而沈伯洋已經具備非常多的條件，不管是在法律、市政，沈在各方面都已經具備，因此民主進步黨在這一場市長選舉當中，沒有個人、只有全部，沒有個人、只有全體，並向全體市民說，「我們一定要認真的去打這個選戰，我們認真地向台北市民做出一個推薦，那就是沈伯洋」。沈伯洋則說，他過往這2年在立法院作戰、在討論議題，也沒有所謂的派系之分，只要大家目標一致，大家一定都是團結，並且全力以赴。