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中華職棒味全龍「探花」黃暐傑開季牛棚出發，出賽6場，防禦率5.06，今（29）日被龍隊下放二軍調整。龍隊總教練葉君璋賽前受訪時指出，開季牛棚有空位，讓黃暐傑先在牛棚調整，這次下二軍是依照原定計劃，將調整回先發角色；葉總認為黃暐傑球技沒問題，主要是信心有點缺乏，「對自己的信心不是很足夠，我覺得心態上，他應該保持更正面，然後要更相信自己。」黃暐傑去年選秀首輪第3順位入隊，是該屆選秀「探花」，本季一軍出賽6場，全是後援登板，共投5.1局失6分（3責失），防禦率5.06，共送出2次三振、4次四死球。龍隊今日將黃暐傑下放二軍，拉上18歲內野新秀吳承皓。龍隊總教練葉君璋表示，季前原本期待趙璟榮、張鈞守等牛棚投手，但因為受傷的關係牛棚空出來，加上黃暐傑春訓的時候調整進度較慢，因此開季讓黃暐傑在牛棚持續調整，「現在就是回到原來的計劃，趙璟榮（傷）好了，張鈞守也快好了，所以他就可以回去準備調整先發的方式。」葉總認為，黃暐傑球技沒什麼問題，但信心有點缺乏，「對自己的信心不是很足夠，我覺得心態上，他應該保持更正面，然後要更相信自己。大家看的出來，他的球速各方面都沒問題。」此次下二軍，黃暐傑會持續拉長投球局數，「下去後看調整如何，如果調整的好，一軍先發也有可能。」黃暐傑下二軍後，龍隊選擇將18歲內野手吳承皓拉上一軍，葉總指出，「本來是趙璟榮，但（李）凱威昨天有點受傷，所以暫時先補吳承皓，讓他先體驗一下一軍的感覺，再回去二軍繼續努力。」對於李凱威的傷勢，葉總說先休兵一日，會看後續狀況去安排，「因為他昨天的狀況還不是百分之百（掌握），所以我們需要一位內野手上來準備1、2場，我相信（李）凱威下一場就沒問題了。」