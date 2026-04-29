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▲《狂眼》是南韓有名的短劇，蟬聯Lezhin Comics三年冠軍。（圖／/namu.wiki）

女偶像Chuu演刺客 《狂眼》攜手盛駿譜禁忌戀

短影音時代來臨 韓星都換領域拍短劇

韓國演員盛駿攜手本月少女成員Chuu、文智勳正式進軍18禁短劇市場，三人確定合作主演宮廷羅曼史新作《狂眼》（Wild Eyes），該劇改編自人氣成人網漫IP，原作自2021年9月16日起於Lezhin Comics連載，連續3年穩坐Lezhin US羅曼史排行榜冠軍，即便設有觀看年齡限制仍在全球掀起高度討論，如今影視化進度曝光，平台Lezhin Snack也證實已於本月16日完成拍攝、進入後製階段，讓外界高度關注這部結合權力鬥爭、禁忌愛情與黑暗人性的作品如何呈現。《狂眼》主軸直接鎖定「禁忌宮廷戀＋刺客任務」的設定，盛駿飾演的世子李賢曾是戰場上的英雄，卻因國王嫉妒而被幽禁西宮，外界甚至以「狂眼」形容他那雙充滿壓迫感的眼神，看似冷血無情，其實內心藏著長年壓抑的創傷；Chuu則挑戰反差極大的角色恩宇，一名早已將死亡視為命運的冷酷刺客，潛入宮中執行暗殺任務，卻在接近李賢的過程中動搖信念，第一次產生想活下去的念頭，兩人關係從對立到發展成羅曼史，而原作裡「露骨煽情」正是一大特色。近年短影音與短劇市場快速崛起，韓劇製作模式也明顯轉向，不再一味追求長篇集數，而是走向節奏更快、情緒更強烈的敘事方式，不少演員也開始跨出傳統電視劇框架，嘗試短劇或數位平台作品，從題材到表現形式都更加大膽，像是安政勳曾出演《國家級繼承者歸來》，鄭昇敬也挑戰《今天，我要和韓流明星老公離婚》這類話題性作品，李相燁則以《以愛為契》展現不同戲路，就連過去多以電視劇為主的成勛，也投入《Honey, Guess Who’s the REAL BOSS》等短影音內容，顯見從一線演員到中生代藝人，都開始把短劇當成新的戰場，搶占流量與話題的另一條路。《狂眼》這次改編也延續這波趨勢，雖然會依照18禁分級規範調整內容，但核心設定不變，並透過更濃縮的篇幅強化角色衝突，同時加入喜劇節奏，讓觀看體驗更豐富。