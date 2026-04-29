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▲高嘉瑜表示，會合掛與沈伯洋的看板。（圖／記者朱永強攝，2026.04.29）

民進黨鎖定不分區立委沈伯洋出戰台北市長，國民黨台北市議員游淑慧日前質疑，若民進黨真的派沈伯洋，台北市議員參選人高嘉瑜會與沈共掛看板嗎？對此，高嘉瑜今（29）日大讚沈伯洋，「這麼優秀全才的市長候選人，要去哪裡找？」國民黨面對沈伯洋，正是「瑟瑟發抖」，而他很期待，能與沈伯洋一起掛看板，更會團結一致。為替台北市議員參選人們加油打氣，沈伯洋、綠委吳沛憶與台北市黨部主委張茂楠特別舉辦「台北零食交流會」，邀請新人們帶著在地私房零食交流，並分享初入選戰的所見所聞，會後將進行閉門座談，包含台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等人均出席。對於與市長候選人掛看板議題，高嘉瑜受訪時表示，很謝謝這些藍營議員、委員幫他們加持、推薦沈伯洋，如同他在節目上所講的，沈伯洋不僅是他的學弟，而且在台大法律系，也是教授李茂生的高徒，在刑法界，不管是教授或者是教學的領域都是第一優秀的，不僅是台大法律系，還是賓州大學的碩士、加州爾灣大學的生態學博士、犯罪學博士，「這麼優秀全才的市長候選人，要去哪裡找？」高嘉瑜說，相信對國民黨來講，他們現在是瑟瑟發抖，這麼優秀的候選人，不僅年輕，還懂初音，還懂鬼滅之刃，還懂葬送的芺莉蓮，至少不會說成是「葬送的茉莉蓮」，這麼優秀又懂漫畫、又懂體育，籃球、桌球都很厲害，「跟我一樣，雖然我是被政治擔誤的歌手」。高嘉瑜接續說，沈伯洋在音樂的造詣也非常好，並轉頭問沈伯洋，「你主要是哪一方面？」沈笑答「黑管」；高嘉瑜說，他以前是管樂班、吹長喇叭，還可以「你吹黑管，我唱歌」，相信議員與沈伯洋都是一個團隊，不僅是合掛看板，還會團結一致，讓台北市有新氣象。話鋒一轉，高嘉瑜批評蔣萬安，裝老練、照本宣科、沒有靈魂，甚至像被植入軟體，相較之下，沈伯洋是「有血有肉、有靈魂」的代表，這樣才是大家要的台北市長，希望沈能讓台北煥然一新，而不是充滿老鼠味，現在藍綠都支持沈伯洋的情況之下，沈伯洋一定高票當選。