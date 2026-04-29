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《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。對此，和韓國瑜交情深厚的媒體人王淺秋透露，韓國瑜對此回應「老牛自知夕陽晚，靜默無聲自奮蹄」。季麟連今下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。韓國瑜交情深厚的媒體人王淺秋稍早在政論節目透露，稍早將相關新聞私訊給韓國瑜，韓則回應「老牛自知夕陽晚，靜默無聲自奮蹄」，她特別詢問韓國瑜可否引用，韓也表示可以。王淺秋說，韓國瑜大可什麼事都不做，黨團自己決定就好，但韓有深層憂心，認為不必得罪美方，所以希望透過協調讓議事順暢，幫在野黨爭取最大空間。