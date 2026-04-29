英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天的國是訪問。查爾斯三世在美國國會發表演說，承認英美兩國正面臨巨大不確定性，在晚宴也英國也向川普開玩笑説，若沒有英國，美國現在是説法語，回應川普先前指控歐州國防搭美國便車的批評。
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英媒BBC也整理查爾斯三世在國會演說的五大重點，其一是承認英國與美國目前面臨「充滿不確定性的時期」，包括中東與歐洲衝突，強調英美兩國並非一直意見一致，但若團結將成就偉大事業，造福兩國及所有人民。
第二點則是查爾斯提到，行政權力「受到制衡」是英國的法律傳統，記載在大憲章中，也是美國憲法的基石。這個論述引起國會民主黨人起立鼓掌。左派人士經常譴責川普濫用權力，認爲總統應該受更嚴格的制裁，國王的言論被視為讓他們再次向川普表達「無王」訴求的機會。
第三點，查爾斯三世在致詞時向北約（NATO）及跨大西洋關係致意，強調北約唯一一次動員保衛成員國，是在美國被911恐怖攻擊後。
第四點則是有關性犯罪者愛潑斯坦，查爾斯三世並未提到愛潑斯坦或受害者，僅含蓄地說「要支持那些不幸地存在於我們當今社會中的某些弊病的受害者」，國王的胞弟安德魯·蒙巴頓-溫莎也被指控涉入愛潑斯坦的案件。第五點則是國王的皇家幽默，對英國這樣古老的國家來說，美國獨立就像是昨天發生的一樣，且他到美國並不是為了狡猾的後衛行動，來恢復英國的統治。
查爾斯也提到川普將白宮東廂改造成宴會廳的工程，「早在1814年時，我們英國人當然也對白宮有過所謂的不動產『改建』」，他指的是當時英軍曾放火焚燒白宮。
川普則稱讚查爾斯在國會發表一場精彩的演說，讓民主黨人都起立鼓掌，「我可從來沒辦到過」。還提到自己出身英格蘭的母親，我母親曾説「看看年輕的查爾斯，他真帥」、「你能相信嗎？我的母親曾暗戀查爾斯」。