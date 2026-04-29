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國民黨立院黨團今（29）日召開黨團大會，針對軍購特別條例草案進行深入討論，但內部仍未取得一致結論。傳出立法院長韓國瑜日前透過管道，向黨籍立委傳達「支持8000億軍購」的態度，卻惹得國民黨副主席季麟連不滿，放話要開除韓國瑜的黨籍。對此，資深媒體人羅友志狠酸，熟悉的國民黨，從來不會讓賴清德失望！羅友志表示，又是內鬥，到季將軍這一趴，已經滾幾輪了，要拿這件事發飆，就只是發洩過程而已；再往前，導火線是藍委徐巧芯提出蓋掉國民黨版「3800億+N」軍購的「8000億都給！」其實，昨天就有國民黨內部的人偷偷傳訊告訴自己：「盧韓動太兇了一點，會出事！」而徐巧芯只是傀儡。「國民黨立院黨團，現在的氛圍很詭異。」羅友志指出，有10個左右的建制派反鄭麗文，腦補「鄭麗文要搶盧秀燕的總統大位，處心積慮，太積極表現了！」而有10個左右的改革派認為，走新的路才有意義。羅友志續指，但是「新的路線」就是「和平訪中路線」，被認為危險，於是這10vs.10，被立院記者視為「親美派」vs.「親鄭派」。另外30個左右，不想管事，不想介入他們的左左右右，想要他們投什麼都可以，不要逼站隊就好，因為「還要對選民交代」。羅友志提到，所以朋友才會偷偷跟自己說：「盧（韓）急了一點，徐巧芯叫出來太早了。」懂了嗎？現在的國民黨哪是「擋軍購」？根本是藉由軍購「擋自己的人」。跟民進黨比親美才是王道，走危險的路，太累了，國民黨，永遠不會讓民進黨失望的。