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民進黨立委沈伯洋參選台北市長呼聲高，日前他拋出「無限城論壇」構想，被台北市長蔣萬安反酸，「這不是鬼王無慘的大本營？」蔣今（29）日更邀請沈出席台北國際城市論壇，對此，沈伯洋回應，重要的是市民能不能參加，不是首長和首長，是「無限城論壇，不是無限萬安論壇」。沈伯洋、立委吳沛憶與台北市黨部主委張茂楠下午舉辦「台北零食交流會」，並與議員參選人交流。對於蔣萬安邀請參加台北國際論壇？沈伯洋說，最重要不是他要不要參加，是整體市民能不能參加。他提到，一個好的論壇要有活動、要有在地參與跟追蹤，下一年舉辦才知道哪裡可以更進步，「重點是市民參與，才是整體最重要的事情」。沈伯洋提到，「無限城」講的是城市跟城市之間的論壇，城市論壇代表的是兩邊市民的交流，不只是首長跟首長，「是無限城論壇，不是無限萬安論壇」。對於雙城論壇是否有續辦的必要？沈伯洋回應，這個城市是屬於市民的，城市的交流重點是市民間的交流，一個偉大的市民一定是看它的市民，而不是綁在個人身上。沈伯洋反問，過往的雙城論壇，效益是什麼？不要說中國不中國，活動、名額、參與，更不要說今天要簽MOU，涉及城市的資料數據，要交出去嗎？那個公司、地方政府是能信任的嗎？若在沒有效益的狀況下，假設市民對論壇要不要辦沒有感受，不把這部分，移去做更有意義的事情？被問到近期改變人設議題，沈伯洋笑稱，他剛好剪頭髮而已，而在他的過往研究中，他關注的包括犯罪學、都市設計、生態學、法律，所以他比較像是在「恢復人設」，而不是要「改變人設」；他說，他這兩年都在外交及國防委員會，當然要討論國防與國安議題，這應該是一致的事情。