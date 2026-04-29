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在全球匯市波動加劇的環境下，美元維持相對強勢，而日圓則處於近年相對低檔區間，使得「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。銀行建議，可透過搭配匯率趨勢與短天期、高彈性的存款工具，不僅能保有資金高度可用性，也有助於提升整體理財效率，目前市面上也有換匯優存方案，短天期年息最高10%。滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘指出，在利率政策轉折尚未明朗、市場震盪加劇的環境下，「防禦型」資產成為投資人的首選，短期定存不僅能增加資金運用彈性，更能提供相對穩定的收益，協助在波動中有效抵禦市場雜訊。凱基銀行觀察到客戶近期對於短天期、高彈性的資金配置需求明顯增加，希望在保有高度流動性的前提下，把握匯率與利率雙重優勢，提升短期資金運用效率，特別是在外幣走勢具備吸引力時，透過換匯搭配優利存款方案，可望讓資金在等待使用的期間發揮更多效益。台新Richart也提到，面對市場波動加劇，觀察到年輕族群理財思維正由追求高報酬，逐步轉向重視穩定性與可預期收益。透過提供明顯高於市場利率的外幣定存專案，讓用戶在面對市場劇烈震盪時，期待更直覺、門檻更低且收益清楚可見的理財工具，實現「看到多少利率、就賺到多少利息」，不用頻繁盯盤，也能安心配置資金。針對市場配置重心的美元資產，至今年6月30日止，滙豐銀行提供符合資產餘額條件的「卓越理財尊尚」新客戶，3個月美金定存年息7%的優惠；既有的「卓越理財」客戶亦可享3個月期5%的優利。此外，看準台灣高資產客群多元資產配置與環球布局策略的需求，也同步納入多元幣別，符合資格的「卓越理財」客戶可享有6大外幣優利定存年息最高5%。針對短期換匯需求的客戶，也提供7天期外幣換匯定存年息10%的短期靈活方案。凱基銀行目前推出多元優利存款方案，其中，美元、日圓14天天期的換匯優存專案，同時換匯加定存，年利率8.8%，最低申辦門檻為1000美元或10萬日圓，透過行動銀行完成，兼顧效率與便利性，特別適合偏好快速布局、短期進出的客戶。此外，針對看好美元中短期配置價值的民眾，凱基銀行提供3個月、年利率最高6%的美元高利定存方案，在收益與資金彈性間取得良好平衡；同時，亦有美元高利活存方案，年利率最高3.6%，可依照自己的需求進行資金配置，藉由較長天期的優利定存鎖住利率，穩健創造收益同時累積資產。王道銀行第2季持續推出一系列高利存款加碼活動，其中開立存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至今年7月31日下午3時30分止，可享美元1個月期定存年利率8.8%優惠，起存金額為1000美元，單筆最高上限為15000美元，每人限存1筆。一銀也推出限時限量「利馬匯有錢」換匯優利定存專案，至5月13日止，針對iLEO數位存款用戶，提供美元14天期年利率6.6%、歐元與澳幣1個月期年利率4.60%的短天期方案，主打「短天期、高利率、低門檻」，最低美元與歐元100元、澳幣200元即可承作，活動期間亦可分批存入，每人上限美元、歐元及澳幣各2萬元，專案3種幣別總額度各限量原幣1000萬元，額滿為止。不僅如此，一銀還同步祭出匯率減碼，最高減碼美元3.5分、歐元6分、澳幣3分，僅需透過專案網頁點選「馬上存」按鈕，系統將自動導引至網路銀行，輕鬆完成換匯定存，同步享有利率與匯率雙重優惠。看準穩健理財工具需求升溫，台新Richart全面升級美元及澳幣定存專案，3個月美元新資金定存年利率5%。6個月期4.3%。以存入10000美元為例，6個月期滿後可領取約新台幣6665元利息（依實際匯率計算）。除美元方案外，台新Richart亦同步推出6個月期澳幣新資金定存，年利率同樣最高達4.3%。以存入10000澳幣計算，6個月期滿後可領取約新台幣4730元利息（依實際匯率計算）。在參與條件方面，台新Richart開放新、舊戶皆可參加，只要新換匯或自他行匯入美元或澳幣的新資金即可承作，且不限每人筆數與金額上限，大幅提升資金運用彈性與整體配置效率。