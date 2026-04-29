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美國與伊朗談判陷入僵局，受到全球高度關注的荷姆茲海峽依舊處於幾近封鎖的狀態。對此，美國總統川普（Donald Trump）稍早喊話伊朗「趕快醒悟過來！」並配上一張「不再當好好先生」的圖片，背景充滿爆炸，警告味濃厚。川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「伊朗真是一團糟。他們根本不知道如何簽署無核協議。他們最好趕緊醒悟過來！」而更引人矚目的可能是川普搭配的圖片，圖片中川普戴著墨鏡持步槍站在畫面中央，他的背後則是充滿爆炸火焰與煙霧，圖片看起來有點像是《軍火之王》的電影海報風格。川普之前才發文說接到伊朗通知，「他們希望我們盡快開放荷姆茲海峽，以便他們能夠解決領導層問題」，還說伊朗處於「崩潰狀態」，但這說法很快遭到伊朗否認，伊朗伊斯蘭革命衛隊強調，伊朗現在仍處於戰爭狀態，隨時準備好採取行動。倫敦國王學院國際安全學講師羅布・蓋斯特・平福爾德（Rob Geist Pinfold）對《半島電視台》表示，目前伊朗與美國都在向對方發出信號，試圖表明自己才是更有韌性、擁有時間優勢的那一方，雙方都不願意放棄自己所擁有的籌碼，所以局面陷入僵持。