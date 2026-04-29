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《NOWNEWS今日新聞》日前獨家報導，立法院長韓國瑜透過管道向立委表態「支持8000億軍購」，惹火國民黨副主席季麟連，今（29）日在中常會開炮，「若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。韓國瑜稍早回應「此生所行，無愧於國家、人民、職責、無愧於黨」，國民黨中央也緊急發出聲明，稱季麟連特別澄清，對韓國瑜人格操守深具信心。季麟連今下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然。季麟連發言後，台下罕見沒有人鼓掌，隨後鄭麗文起身說，謝謝季麟連慷慨激昂的發言，他相信一生戎馬獻身軍方為台灣安全，季副主席比較感情豐沛，但她今天報告，還是跟韓院長、徐巧芯有很良性的溝通，雖然大家主張不一樣，但國民黨是民主開放的政黨，為國家為黨好，任何意見都可以交流，相信大家出發點都是好的，不需要過多的猜疑跟誤會，還是非常尊敬跟相信韓國瑜在立法院的角色。國民黨中央稍早急發新聞稿澄清，季麟連於中常會後特別澄清，他對韓國瑜的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓院長忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀。韓院長在立院調和鼎鼐，協調朝野立委審議《國防採購特別條例》草案，必不負國人期待。國民黨說，季麟連表示，許多基層黨員對當前的軍購案表達高度擔憂，並全力支持黨中央「拒絕民進黨政府1.25兆軍購預算空白授權」的立場；他重申，只要是經由美方官方發出的發價書，國民黨立院黨團絕對會儘速審議，絕無無故延宕之理。