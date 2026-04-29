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中華職棒統一7-ELEVEn獅投手吳承諭，在4月26日對台鋼雄鷹的比賽中，因補位太慢，賽後被總教練林岳平「罰跑」，該轉播畫面成網路熱議話題。餅總今（29）日賽前受訪時表示，吳承諭當天自製危機，可能造成後援投手群連3天登板，「因一個小失誤，出現可能對球隊造成傷害的畫面，所以當機立斷，在全場大家都在為勝利鼓舞時，讓他去記住這個小Miss。」吳承諭在26日對雄鷹的比賽中後援登板，當時9局上獅隊領先4分，一出局後吳承諭讓林家鋐敲出一壘滾地球，卻因沒積極補位，讓打者跑出內野安打，隨後吳承諭保送曾昱磬，形成一、二壘有人的得點圈危機，最後他連續解決郭阜林、陳世嘉，驚險守下戰局。賽後轉播鏡頭卻補捉到，吳承諭被總教練林岳平「罰跑」的畫面，當時吳承諭臉上充滿笑容，從投手丘跑向中外野，再折返跑回內野，該畫面也在網路上引起討論。餅總今日賽前受訪時表示，「當時出局數如果拿到是兩出局，壘包上沒有人，大家可以比較安定的去面對勝利即將到來。但他（吳承諭）沒補位，形成內野安打後又保送，出現潛在的失分危機。」餅總透露，當天就打算讓後援投手群休息，但吳承諭自製危機，若真的動用到鍾允華，等於是連3天登板。餅總直言，在不動用鍾允華的前提下，吳承諭是可以很順利去完成球賽，「但他因一個小失誤，出現可能對球隊造成傷害的畫面，所以當機立斷，在全場大家都在為勝利鼓舞時，讓他去記住這個小Miss。」餅總說，吳承諭知道他「罰跑」的用意，「我的想法是讓他記起來，用意只是提醒他而已，沒有特別說是處罰。」