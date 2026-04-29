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台北捷運淡水信義線今（29日）發生一起意外事件，一名61歲的郭姓婦人和丈夫至淡水遊玩，於乘坐捷運過程中疑似誤觸掛在包包上的防狼噴霧，導致刺鼻的味道四散車廂，周圍的人更是不斷咳嗽。捷運人員獲報後隨即啟動應變機制，於竹圍站先將相關人員帶離車廂後，另疏散一共三節車廂的旅客，全案依違反《社會秩序維護法》移送偵辦。據了解，這起事件發生於今（29日）下午2時許於北捷淡水線關渡站至竹圍站之間，一名61歲的郭姓婦人隨身攜帶防狼噴霧，過程中疑似誤觸導致防狼噴霧內裝的辣椒水噴灑四周，造成車廂內其他乘客不斷咳嗽。關渡站站長獲報後，於列車抵達竹圍站時先將婦人帶出。初步了解，婦人所攜帶的辣椒水為簡易型防護用品，疑未設安全鎖才導致誤觸，現場並未有蓄意攻擊行為。不過，另有目擊民眾於社群網站Threads上發文還原過程。他表示，自己車廂對座目擊整起事件發生，提到當時有一對年約60歲的夫妻，其中，婦人的背包上掛著防狼噴霧，「阿公不知道就直接按下去，阿嬤也來不及阻止，自己就開始狂咳。」刺鼻的氣味波及一旁乘客，而老翁也不斷道歉。不過，究竟是整理包包時誤觸或是郭婦丈夫誤按，仍有待進一步調查釐清。