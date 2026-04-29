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國民黨副主席季麟連公開力挺立院黨團總召傅崐萁所提出的國防預算版本，並強調自己不相信立法院長韓國瑜會做出「賣黨求榮」的行為，但話鋒一轉，直言若真有此事，黃復興體系將建請開除韓國瑜，同時點名國民黨立委徐巧芯「不要親痛仇快。」對此，徐巧芯直言，非常反對「開除韓國瑜院長黨籍」的相關言論，應該給予尊重。國民黨立法院黨團今（29）日召開黨團大會，針對軍購特別條例草案進行討論，試圖整合內部意見。然而在預算規模上，「3800億＋N」與8000億元兩種版本仍無法取得共識。據了解，韓國瑜日前透過管道向部分立委表達支持8000億元軍購的立場，此舉在黨內掀起波瀾，也成為季麟連在中常會上開火的導火線。他語氣強硬表示，「如果韓國瑜真的做出賣黨求榮的事，應該開除黨籍」，同時對徐巧芯提出警告，要求避免出現傷害同志、取悅對手的情況。面對點名與外界關注，徐巧芯隨即透過社群發文回應，她表示自己狀態良好，心情未受影響，並認為整起事件只是「單純的小誤會」。她強調，自己絕不會做出「親痛仇快」的行為，並承諾會依照黨團決議行事。徐巧芯也指出，自己過去在立法院從未有跑票紀錄，每次表決都準時出席、投下關鍵一票，盼季麟連放心。此外，徐巧芯也對今日的黨團會議表達肯定，感謝傅崐萁以開放態度主持討論，讓各方意見得以充分表達。她進一步指出，行政院提出的1.25兆版本在國民黨團內「絕對不可能接受」，原因在於將商購、委製與軍售混合處理，監督困難，藍營內部已形成共識，應聚焦於「軍售」部分進行審議。徐巧芯更強調，「團結」始終是國民黨團最核心的價值，一旦最終版本達成共識，所有成員都會一致遵守決議。不過她也直言，雖然個人得失事小，但對於「開除韓國瑜黨籍」的說法，她表達強烈反對，認為韓國瑜身為立法院長，在協商過程中承擔極大壓力，應該給予尊重與支持。