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中華職棒統一7-ELEVEn獅投手吳承諭，在4月26日對台鋼雄鷹的比賽中，因補位太慢，賽後被總教練林岳平「罰跑」，當時轉播畫面清楚捕捉到吳承諭帶著笑容折返跑，成為有趣的一幕。吳承諭今（29）日賽前受訪時表示，發生補位太慢的miss，確實是自己判斷失誤，之後會更警惕自己；吳承諭還原被「罰跑」的當下，「餅哥跟我握完手後說，『來，看到400（中外野）了嗎？那邊衝過去再衝回來！』」吳承諭在26日對雄鷹的比賽中後援登板，當時9局上獅隊領先4分，一出局後吳承諭讓林家鋐敲出一壘滾地球，卻因沒積極補位，讓打者跑出內野安打，隨後吳承諭保送曾昱磬，形成一、二壘有人的得點圈危機，最後他連續解決郭阜林、陳世嘉，驚險守下戰局。賽後轉播鏡頭卻補捉到，吳承諭被總教練林岳平「罰跑」的畫面，當時吳承諭臉上充滿笑容，從投手丘跑向中外野，再折返跑回內野，該畫面也在網路上引起討論。吳承諭今日賽前受訪時表示，當時確實是自己的判斷失誤，「我其實第一拍有啟動， 但我的判斷以為很靠線邊，會靠近界外， 所以那一刻判斷失誤後，少一步就來不及了，還好沒有害球隊陷入危機。」吳承諭說，自己已是中生代投手，被罰跑當下也知道餅總的用意，「當下很多學弟在看（跑步），我自己失誤，沒有以身作則，確實是自己的不對。」吳承諭也還原當下被罰跑的情境，「餅哥勝利的習慣是，賽後會跟中繼投手握手。霍斯曼投手教練其實要先過來跟我講（補位），然後餅哥說『不用』，他就把手套拿走，然後先跟我握手。」吳承諭笑說，餅總要罰跑前，還先做足儀式感，「握完手後，餅哥說，『來，看到400了嗎？那邊衝過去再衝回來！』」當時轉播畫面拍得很清楚，吳承諭帶著笑容跑折返跑，「主要是球隊贏球，球隊最後3連勝啊， 但知道自己失誤還是會有點『怎麼會這樣』的感覺。」吳承諭說，經過這次，還在更警惕自己，「以後都先衝，打到邊線我也會衝。」