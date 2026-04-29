國民黨立法院黨團今（29）日召開黨團大會磋商軍購條例匡列金額是否從3800億+N上升為8千億，但經過100分鐘激辯仍無共識，黨團總召傅崐萁會後坦言，「每個選區感受氛圍各有不同」。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，傅崐萁所指的就是年底地方大選，中南部參選人直白表示「若是3800億，我還要選嗎」；另外台北市長蔣萬安也有透過立委，轉達支持8千億立場。

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國民黨軍購版本鬧分歧早就不是新聞，日前徐巧芯在協商時正式拋出8000億軍購數字，而立法院長韓國瑜也透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，認為國民黨堅持3800億、國防部則堅持1.25兆，那「大家各退一步，找了一個中間的數字」，本來以為8千億軍購箭在弦上，沒想到昨晚國民黨中央系統向多名藍委溝通，希望支持原先「3800億+N」版本。

據悉，今天會中立委分為8000億、3800億+N和態度曖昧3派，其中挺3800億+N版的立委約5-6人，主要為保守派立委；8000億派則多為青壯派立委和多數縣市長參選人，另外還有少部分立委態度曖昧，認為若貿然調升軍購匡列金額，支持者恐無法接受。

據了解，會中有名中南部市長參選人，相當不滿保守派立委發言，臉色鐵青直言回應，另名市長參選人也脫口「不要讓我不好選」，此外更有人私下透露「若是3800億，我還要選嗎？也不用選了」；另外台北市長蔣萬安也託立委轉述，表達支持8千億軍購立場。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...