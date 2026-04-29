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受惠於AI高階材料需求持續大爆發，台股PCB族群股王台光電今（29）日公布第一季財報，繳單季每股純益（EPS）衝上14.9元，是台光電連續5季單季賺逾一股本，公司更樂觀預期，今年營運將全產全銷。台光電第一季產能滿載，單季營收330.67億元，季增33%，年增53%，創單季歷史新高。稅後純益53.4億元，同樣締造單季新高紀錄，季增42.8%，年增54%，每股純益14.9元。台光電對全產品線的市場前景抱持高度樂觀，包含AI伺服器、通用伺服器、800G交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求皆呈現穩健成長。台光電指出，公司將憑藉五大核心競爭優勢持續推升營運規模。首先在技術能力上，台光電長期深耕高階CCL（銅箔基板）領域，現已是全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，且在M8與M9等級材料上，領先同業取得客戶認證並順利量產。其次在產能規模的擴張上，繼2025年完成中國黃石、中山及馬來西亞檳城廠擴充後，公司已順勢啟動台灣、中國與馬來西亞的兩年期擴產計畫，預計2027年底全球總產能將可達到每月945萬張的規模。第三項優勢則在於穩固的原物料來源，台光電挾帶強大的技術與產能規模優勢，能有效鞏固上游包含銅箔與玻纖布等原料，確保取得長期且穩定的供應量。第四，台光電不僅在東南亞擁有完整生產基地，更是亞洲CCL供應商當中，唯一在美國同時設有生產與銷售據點的企業，保有極佳的營運韌性。最後則是雄厚的資金奧援，伴隨營收與獲利的強勁成長，公司已累積充裕的營運資金，足以完美支應積極的產能擴張、穩定的股利配發，以及提前投入下一世代先進產品的研發布局。