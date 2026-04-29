英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天的國是訪問，慶祝美國獨立建國250週年，同時也緩解因伊朗戰爭而緊張的英美關係。不過，白宮在查爾斯於美國國會發表演說後，在社群媒體發出查爾斯與川普的合照，配文寫著「兩個國王」引發熱議。

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這已經不是川普政府第一次在社群媒體上把川普比喻為國王，白宮去年2月就曾發布一張川普頭戴王冠的仿時代雜誌封面照，配文則寫「國王萬歲」以慶祝川普政府打贏中止紐約市塞車費計劃的法律訴訟。除此之外，熱愛發布AI生成影像的川普，也曾在個人社群媒體分享自己戴著王冠披著皇家披風的虛擬影片。

面對「No Kings」民怨抗議曾自稱不是國王

由於川普超愛自比為王，美國不滿川普政府的民眾已經舉辦3次全國無王日「No Kings」大規模抗議活動，面對民怨時，白宮又強調川普並未將自己視為國王。川普在接受媒體採訪時則說，「我不是國王，如果我是國王，我就不會和你​​打交道了」，川普還強調自己「得經歷地獄般的磨難才能推動施政」、「不不不、我根本不是國王」。

值得注意的是，上週末白宮記者協會晚宴上的槍擊案嫌疑人，也曾經參加過在加州的「No Kings」抗議活動。白宮發言人萊維特本週強烈譴責政治暴力，稱這些活動源於「民主黨以及一些媒體人士對川普及其支持者的系統性妖魔化」。

而在白宮最新的「兩個國王」貼文引發爭議後，民主黨議員莫雷爾（Joe Morelle）對《路透社》表示，「美國與英國之間一個有趣的區別在於，美國的權力歸於人民，我們並沒有一個擁有主權的個人。我對總統保持尊重，但我認為他並不明瞭這兩者之間的差異」。

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倪浩軒編輯記者

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