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國民黨副主席季麟連今（29）日在中常會，為了軍購預算案公開痛批立法院長韓國瑜、立委徐巧芯，甚至撂下重話，直言韓國瑜若「賣黨求榮」就該大義滅親開除黨籍，種種針對自家人的激進言論引發爭議。對此，政治粉專「政客爽」隨即發文反嗆，直指目前藍白合作氣勢正盛，卻有人不甘寂寞想搞內鬥，痛批季麟連這類人早已與社會脫節，根本是「帶全黨去撞牆」。季麟連在會中強調，軍購特別預算案吵了近一年，唯有總召傅崐萁帶領的版本才合乎法理情，既有尊嚴又有彈性。他更以軍方資歷自居，表示自己實際參與建軍計畫多年，在軍購議題上「沒人比我有發言權」。他語帶威脅地稱韓國瑜雖是他的「鐵桿兄弟」與「黃復興的驕傲」，但絕對不允許任何出賣黨的行為，若有此事，黃復興黨部定會建請開除韓國瑜的黨籍。此外，他也隔空教訓徐巧芯，要求她認清立場支持傅崐萁版，不要做出親痛仇快的事，言詞極端強硬。爭議發言一出，「政客爽」火大回擊，感嘆韓國瑜擔任院長要應付美方壓力並維持中立，徐巧芯更是在第一線被綠營全面圍剿，兩人都是國民黨的重要戰將。粉專質疑，當初裁撤黃復興黨部，就是因為裡面有些人不了解現實民意，現在季麟連哪來的臉教訓人？並且狠酸「你們到底是什麼咖？」與其檢討辛苦在前方作戰的同志，「我建議先把你開除，順便帶著蕭敬嚴一起滾。」