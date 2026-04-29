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中東地緣政治緊張局勢持續升溫，陽明董事長蔡豐明證實，全球貨運量正處於加速復甦的軌道上，預期5月將湧現強勁的拉貨需求。在需求回溫與國際油價居高不下的雙重夾擊下，全球各大航商自5月起勢必將啟動新一波運價調漲，以真實反映不斷攀升的營運成本。當前海運市場，主要受到油價飆、戰事導致供給萎縮以及旺季提前等因素驅動。業界巨頭皆指出，在高油價時代的背景下，過去那種低廉的運價水準恐難以復見。美伊衝突導致全球約有1.5%運力受困於荷姆茲海峽，這不僅打亂了既有的船班調度，更引發多處港口出現嚴重的塞港連鎖效應。在市場供需極度吃緊的狀態下，航商調升運價以反映成本與運力短缺已是勢在必行。儘管近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續兩週出現微幅下修，但物流界普遍認為這只是暴風雨前的寧靜。業界分析，目前的盤整主要是因為短期貨量尚未完全放大，使得緊繃的需求暫時被掩蓋，一旦5月的出口貨量開始激增，市場供需失衡的真實樣貌就會立刻浮現，屆時運價極高機率將迎來一波猛烈且幅度驚人的強勢反彈。