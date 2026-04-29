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國民黨又陷內鬨！傳出立法院長韓國瑜支持軍購案8000億版本，國民黨副主席季麟連今（29）日在中常會上表示，不相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事，若有就建請開除韓國瑜黨籍，此番言論引發部分黨員強烈不滿，中廣前董事長趙少康就發文開炮，直指黨中央的決策程序有瑕疵，更針對季麟連建議開除立法院長韓國瑜黨籍一事憤怒放話：「如果要開除韓國瑜，請先開除我趙少康！」趙少康透露支持匡列8000億規模的立委有19人，支持黨中央「3800億加N」版本的僅6人，長達100分鐘的討論中黨團遲遲不表決，他質疑，既然國民黨已聲稱接受美國111億美金的發價書，就該乾脆地匡列預算並凍結非必要部分，而非在數字上糾結，導致國民黨平白蒙受「不給預算」的罵名。趙少康將矛頭對準副主席季麟連，直言韓國瑜是不分區立委，開除黨籍就等同拔掉立委與院長資格，他反問季麟連：「韓國瑜什麼時候、什麼地方、什麼價錢賣了國民黨？又求了什麼榮？」，若季麟連交代不清楚，該被取消資格、被開除的人應該是季麟連本人。國民黨長期被民進黨戴上「親中」紅帽子，如果現在又因國防預算爭議被貼上「反美」標籤，那接下來的年底選舉及2028大選都完全不必選了，趙少康提到，黨中央提出的預算版本不知是誰的主意，竟能越過民主程序強壓立院黨團，這場軍購預算案，讓藍營內部矛盾再添一樁。