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針對軍購案金額，國民黨內部意見分歧，今（29）日副主席季麟連一句「建請開除韓國瑜黨籍」，引發黨員強烈不滿，對此，媒體人黃暐瀚表示，若依照季麟連「軍購即叛國」的邏輯，那不僅不該給8000億，連黨中央版本的3800億都不該過，甚至點名朱立倫、盧秀燕、韓國瑜等支持軍購案的大咖「通通都該開除」。黃暐瀚指出，所謂「尾巴搖狗」的現象正在國民黨內上演，他認為，國民黨不斷向支持者灌輸「軍購不必要」、「兩岸和緩就不用買武器」、「美國收錢不交貨」等觀念，這才導致黨內支持者堅定反對軍購，在這個邏輯之下，副主席季麟連認為支持軍購就是「叛黨叛國」，反映出黨內長期以來建立的反軍購風氣。軍購案金額，引起國民黨內之間內鬥，黃暐瀚嘲諷表示：「如果軍購真是叛黨叛國，不要說八千億，連3800億都不過才對！」黃暐瀚認為應該把國防預算全部砍掉，他更點名主張應匡列8000億預算的這些藍營大佬們，如朱立倫、盧秀燕與韓國瑜等人，「這些賣黨求榮的人，全都快點開除了吧！」