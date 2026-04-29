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許多人討厭二手菸，但在現實生活中你願意為了抗拒二手菸付出多大代價？中國北京一位研究生，因為多次舉報校內存在二手菸問題，兩年內投訴了上百次，結果變成「全校公敵」，沒有教授願意為他寫推薦信，連學校論壇都暗自取消他的參加資格，要用「潛規則」壓力逼退他。根據《香港01》報導，北京一位名叫李迪（化名）的藝術學院研究生，過去兩年持續在多個平台投訴校園二手菸問題，投訴多達上百次。李迪之所以這麼堅持投訴，是因為他對香菸過敏，聞到菸味就會不適，嚴重甚至會引發嘔吐和哮喘。李迪曾向校方求助，但卻有輔導員認為李迪大量投訴是在找麻煩，揚言要處分他，校方更回應說學生守則中並沒有認定吸菸是違規行為。事實上，由於許多老師本身也在抽菸，想要在校園做到無菸本來就非常困難。李迪則強調，校方雖然有劃分吸菸區和禁菸區，但實際上形同虛設，且戶外菸蒂桶常常設在各建築門口與主要通道，形同默許各處都能抽菸，讓李迪直呼「管理邏輯有問題」。不斷投訴未能解決問題，反而讓李迪變成「全校公敵」，許多學生故意分享抽菸的影片來嘲諷他，老師不願意幫他寫推薦信，學術論壇也取消他的參加資格。讓李迪感慨，體會到了社交場域「潛規則」的力量，雖然學校表面上不鼓勵抽菸，但實際上抽菸文化早已根深蒂固。