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國民黨因為軍購案金額，內部意見分歧，立法院長韓國瑜遭副主席季麟連點名，「若韓國瑜支持8000億軍購案就是賣黨，建請黨中央開除其黨籍」，引發喧然大波，隨後韓國瑜發文表示「此生所行無愧於黨」，黨內人士從北到南，紛紛聲援力挺，提拔季麟連擔任副主席的黨主席鄭麗文，也在韓國瑜發文留言緩頰「感謝韓院長，辛苦了！」國民黨內聲援浪潮來襲，雲林縣長參選人張嘉郡率先發聲，她表示「韓院長真的委屈了，一輩子從政為國為民、問心無愧，相信國人都看在眼裡，我們會繼續支持韓院長，成為韓院長最堅強的後盾。」隨著韓國瑜在臉書發文述說心境，留言區引來各界關心，國民黨各路縣市長參選人紛紛留言表態。台中市長參選人江啟臣發文表示：「韓院長向來以民為本、以國為念、無庸置疑；在立院嚴守中立、保障多元、堅守民主，無懼無畏。」高雄市長參選人柯志恩也以「院長辛苦了，我們挺您！」隔空送暖，有意參選彰化縣長的立委謝衣鳯也加入應援行列；游淑慧也替韓國瑜說話，表示「家和萬事興：守護藍營國會領頭羊，國民黨沒有內耗的本錢。」季麟連在中常會的暴走行徑，也讓議員徐弘庭發文怒嗆：「德不配位，丟臉至極。」