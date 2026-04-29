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國民黨內部對軍購產生分歧，副主席季麟連今（29）日在中常會上痛批立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，甚至建請開除黨籍，中廣前董事長趙少康怒嗆「要開除韓國瑜，先開除我」，質問黨中央的「3800億＋N」版本是誰的主意；對此，前立委邱毅發文反諷趙少康急著向美國交投名狀，建議黨主席鄭麗文應等中美領導人峰會後再作定奪。軍購案預算國民黨團與黨中央意見分歧。趙少康指出，立委黨團會議中有19人支持8000億版本，僅6人支持黨中央「3800億＋N」方案，國民黨若被貼上「反美」標籤將對未來選情不利，主張應先匡列8000億預算。然而，趙少康的言論，遭到邱毅批評「在急什麼？」，認為趙少康越俎代庖提出8000億版本是為了洗刷反美形象，甚至以「見不到美眾議員」威脅黨主席鄭麗文，已顯露「媚美親美」的真面目。他分析，目前民進黨堅持1.25兆元、民眾黨主張4000億元，而黨中央「3800億＋N」才是穩健考量。邱毅強調，鄭麗文在鄭習會後聲勢大振，背後有傅崐萁等勢力支持，不可能輕易被趙少康左右。他推測黨中央會等到5月15日北京舉行中美領導人峰會後，視國際局勢及八一七公報的限制再決定軍購金額，呼籲國民黨不應在壓力下草草決定，事緩則圓才是上策。