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美股29日開盤後主要指數走低，美伊僵局未解，國際油價上漲，華爾街觀望聯準會主席鮑爾在他任期內的最後一次政策會議將做出何種決策，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌212.13點或0.43％；標普500指數下跌6.87點或0.10％；那斯達克指數下跌30.759點或0.13％；費城半導體指數上漲136.04點或1.38％。根據《CNBC》報導，《華爾街日報》引述美國官員的說法披露，稱川普已指示助手做好長期封鎖伊朗的準備，西德州原油和布蘭特原油都上漲5％左右，布蘭特原油報每桶116.8美元，西德州原油每桶104.8美元。市場靜待聯準會最新利率決策，這很可能是聯準會主席鮑爾在5月卸任前主持的最後一次聯準會會議，外界預期鮑爾將會按兵不動。另外，Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟將在今日收盤後公布最新財報，科技巨頭的表現如何也牽動已成為市場主要動能的AI熱潮能否持續。分析師布里加蒂（Chris Brigati）表示，「雖然市場普遍預期將公佈的大型科技企業財報將優於預期，但市場焦點其實已完全鎖定在未來展望，包括成長軌跡以及未來投資的步伐，雖然每家公司面臨的動態各異，但能否從高額的資本支出中取得實質成果，依然是當前最關鍵的考驗」。焦點個股方面，台積電ADR盤中小跌0.57％、輝達股價盤中下跌0.93％。恩智浦半導體股價盤中大漲23％、希捷科技股價大漲17％，兩者都是受惠於優於預期的財報，是早盤最搶眼的個股。