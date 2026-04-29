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國民黨內部對軍購案版本陷入僵持，要支持8000億元還是縮減版的「3800億+N」意見分歧，國民黨副主席季麟連在中常會，甚至以開除黨籍來警告立法院長韓國瑜。民進黨立委陳冠廷對此深感擔憂，認為國民黨的內部路線鬥爭，已經嚴重拖累台灣的國防進度。陳冠廷指出，國民黨立場一變再變，從最初盧秀燕與徐巧芯等人支持的版本，到現在又倒退回原點。他質疑黨主席鄭麗文是否因為先前的鄭習會而改變立場，強調對話雖重要，但背後若沒有強大的國防支撐，這種對話根本沒有重量。他以二戰前夕的英國首相張伯倫為例，警示台灣絕不能落入「用國防換虛假和平」的陷阱。國民黨批評軍購案是空白授權，陳冠廷駁斥這說法站不住腳，因為國防部早已備妥詳細的品項與數量報告，只要願意出席會議都能了解真相。他觀察到，其實許多國民黨青壯派立委私下都明白這筆預算的重要性，也想支持行政院版本來展現國防不分黨派的決心，但在黨團內部卻受到高層壓力與深藍基本教義派的束縛，這才不敢發聲。眼看5月6日政黨協商在即，陳冠廷呼籲國民黨的年輕世代立委拿出勇氣，做出符合國家利益的決定，不要讓極少數激進派系綁架黨的國防立場。他強調，支持合理的軍購案不只能向國際社會展現防衛決心，對於這些立委未來的選情也有正面幫助。