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國民黨副主席季麟連今（29）日於中常會中，針對軍購案議題重砲抨擊立法院長韓國瑜及立委徐巧芯，甚至嗆聲開除韓國瑜的黨籍。此話一出引發黨內基層不滿，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪隨即在臉書發文回擊，質疑黨內前輩不應動輒以開除黨籍恐嚇不同立場的黨員。黃健豪指出，政治應該是意見不同時講清楚、各自負責，若要求大家意見必須完全一致，否則就威脅開除黨籍，這種做法實屬「專制」。他強調，韓國瑜身為立法院長，必須在朝野高度對立的環境下協商，且韓國瑜同時身為國民黨員，在輔選與反罷免期間全國跑透透，是支撐在野黨在國會運作的重要助力，第一線的經驗應是黨內的重要資產。黃健豪直言，僅因對公共政策立場不同，就指控同黨同志「賣黨求榮」，甚至不客氣地反問季麟連「您哪個單位啊？」他質疑，這種說法完全不尊重由國民黨團全體立委投票支持出來的韓國瑜。面對季麟連的爭議性發言，國民黨內從上到下都有人開炮嗆聲，不僅造成黨的裂痕，恐怕一時難以收場。