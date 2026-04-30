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受到國際油價攀升、美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策及投資人觀望多家科技巨頭財報等因素影響，美股週三普遍受壓，美股主要指數走勢震盪，收盤時漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，《華爾街日報》引述美國知情官員透露，川普已指示做好長期封鎖伊朗的準備，拒絕了伊朗提出的重開荷姆茲海峽提議，強調美國的海上封鎖將繼續有效，直到達成解決伊朗核計畫相關問題的協議。受此消息影響，油價進一步走高。另一方面，美國聯準會議息後宣布維持利率不變，符合市場預期，為今年連續第3次按兵不動。不過，有4名聯邦公開市場委員會（FOMC）成員投下反對票，是1992年10月以來，首次出現如此巨大的政策分歧。很可能5月就要卸任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），當天亦在聯準會政策會議後，所舉行的記者會上警告，油價高企將在短期內推升整體通膨。29日收盤，美股道瓊工業指數下跌280.12點或0.57%，收48861.81點；標普500指數下跌2.85點或0.04%，收7135.95點；那斯達克指數上揚9.44點或0.04%，收24673.24點；費城半導體指數上揚235.72點或2.35%，收10271.30點。油價方面，西德州原油期貨（WTI）上漲7.17%，每桶收報107.16美元；布蘭特原油期貨價格上漲6.78%，每桶收報118.80美元。