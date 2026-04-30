俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump），29日進行美俄元首電話會談，雙方針對白宮記協晚宴槍擊事件、伊朗局勢、烏克蘭戰爭等議題交換意見。蒲亭有意在「勝利日」期間停火，川普則是在通話結束後踢爆，俄羅斯想插手伊朗的濃縮鈾處理問題，但被他火速拒絕。
根據《Politico》報導，川普當天在白宮橢圓形辦公室告訴傳媒，蒲亭表達了希望在伊朗問題發揮積極作用一事：「他告訴我，如果能幫我們獲得濃縮鈾，他願意參與其中。我說，我更希望你結束與烏克蘭的戰爭，對我來說那更重要。」
川普聲稱，伊朗戰爭可能會像俄羅斯在烏克蘭長達4年的軍事行動一樣，以「類似的時間表」結束，為戰爭劃下句點的對話仍在進行中。
在談到伊朗時，川普表示，他認為伊朗已經有所進步，問題在於他們能否再走遠一點，重申除非德黑蘭同意放棄核武，否則協議永遠不會達成。
報導提到，美俄領導人各有戰爭帶來的困境要處理，比如俄軍正深陷烏東頓巴斯泥潭，並遭烏克蘭無人機持續攻擊關鍵能源基礎建設，蒲亭還縮減了原定5月9日舉行的「勝利日」閱兵規模。至於川普則在闡述其對伊朗戰爭的構想方面舉步維艱，不斷上漲的油價，恐對共和黨在即將到來的期中選舉造成威脅。
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川普聲稱，伊朗戰爭可能會像俄羅斯在烏克蘭長達4年的軍事行動一樣，以「類似的時間表」結束，為戰爭劃下句點的對話仍在進行中。
在談到伊朗時，川普表示，他認為伊朗已經有所進步，問題在於他們能否再走遠一點，重申除非德黑蘭同意放棄核武，否則協議永遠不會達成。
報導提到，美俄領導人各有戰爭帶來的困境要處理，比如俄軍正深陷烏東頓巴斯泥潭，並遭烏克蘭無人機持續攻擊關鍵能源基礎建設，蒲亭還縮減了原定5月9日舉行的「勝利日」閱兵規模。至於川普則在闡述其對伊朗戰爭的構想方面舉步維艱，不斷上漲的油價，恐對共和黨在即將到來的期中選舉造成威脅。
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