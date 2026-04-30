立法院長韓國瑜傳出支持8000億軍購，引國民黨副主席季麟連昨（29）日於中常會上，嗆聲開除韓國瑜的黨籍。對此，知名雲林菜農、前藍營立委參選人林佳新怒嗆，韓國瑜真心愛黨，不顧自身利益卻落得被公開批鬥，現在的國民黨容不下討論跟其他個別委員的意見了嗎？

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韓國瑜昨夜發出心聲，說自己此生所行，無愧於國家，無愧於人民，也無愧於心等，獲得不少藍營政治人物的支持送暖，國民黨中央也發新聞稿澄清，稱相信韓國瑜忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀，對他的人格操守有信心。

對此林佳新昨也發文表示，韓國瑜多年忠心愛國愛黨，不顧自身利益卻落得公開批鬥，他就問，韓國瑜有主導什麼議題嗎？韓國瑜有提什麼版本嗎？韓國瑜有要求通過什麼法案嗎？

林佳新認為，民進黨罵韓國瑜就算了，連黨中央也如此，韓國瑜何以自處？如果國民黨在罵民進黨立法院淪為黨的橡皮圖章，那現在的國民黨也容不下討論，跟其他個別委員的意見了嗎？



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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...