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聯準會如市場預期維持利率不變後，市場情緒偏向觀望，美股四大指數週三漲跌互見，不過那斯達克、費半指數走高，帶動台北股市今（30）日開盤上漲267.96點、來到39571.46點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.74點、來到383.49點。今日開盤量大強勢個股：聯電、瑞軒、台肥、鼎元、臻鼎-KY；開盤量大弱勢個股：旺宏、群創、南亞科、力積電、華邦電。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲25元、來到2205元；台達電開盤上漲55元、來到2220元，股價超越台積電；鴻海開盤小跌0.5元、來到224.5元，隨後翻紅走高。全球進入超級央行週，日本央行與加拿大央行相繼維持利率不變後，聯準會週三將聯邦資金利率目標區間維持在3.5%至3.75%不變，也是連續第三次會議按兵不動。不過，本次投票結果卻罕見地出現多張反對票，成為自1992年10月以來，內部意見分歧最嚴重的一次。在通膨仍具黏性、就業市場維持強勁的情況下，市場幾乎放棄今年降息的押注，開始將2027年升息的可能性納入考量。此外，美國參議院銀行委員會週三以13比11的表決結果，通過華許出任聯準會主席的提名，過程中黨派立場分歧明顯。該提名案將送交參議院全院表決，外界普遍預期華許可望順利接任。美股四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌280.12點或0.57%，報48861.81點，那斯達克指數上漲9.44點或0.04%，報24673.24點，標普500指數下跌2.85點或0.04%，報7135.95點，費半指數上漲235.72點或2.35%，報10271.30點。台股ADR多數走高，台積電ADR上漲0.38%，日月光ADR上漲1.70%，中華電信ADR下跌1.38%，此外，受惠於優異財測與30日實施庫藏股，聯電ADR大漲9.35%。不過台指期夜盤卻走低，終場下跌142點或0.36%，收在39337點，台積電期貨盤後也下跌5元，短線對大盤形成壓力。