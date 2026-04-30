前海軍艦長、退役少校呂禮詩日前赴中國登上共艦參觀，並高呼「解放軍準備好了！」吹捧中國兵力，引發輿論熱議，民進黨立委林楚茵更痛批，憑什麼人民納稅錢要養通敵叛國的退役軍官？不過，國內現行法規對於校級軍官赴中無法可管。對此，呂禮詩今（30）日表示，如果有法，就辦他，如果沒法，也不用PUA他。

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針對規範我軍人赴中，行政院長卓榮泰也表示，呂禮詩已經不是第一次發表不當的言論，其言行違背了軍人對國家的忠誠義務，也違背了退職軍人領取退休俸的職業道德跟義務，更嚴重違背也辜負了國人對國軍的敬重，會儘速推動修法。

而呂禮詩今接受《千秋萬事》專訪表示，他要對行政院說，他「求垂得垂」，從來沒有說藍白一定不會過，他從來沒有把握！民眾黨已經有版本了，且內容和行政院很像，他也不想再為難國民黨委員，因為大家背後都有選民壓力，他不想讓大家困擾！他幹了什麼事情，也不會再PUA別人，說一定要怎麼樣！

呂禮詩接著表示，如果未來有相關法令，就照做，如果他未來又參加了被限制的活動，就照辦，但既然現在沒有法令，就不要再PUA他，講東講西沒有意思！

呂禮詩更認為，他2年前參加珠海航展，說中國強起來了，他才講完沒幾天，美軍帕帕羅先生也說了一模一樣的話，表示他講的話從專業角度來看，和美國是一致的。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...