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美國聯準會（Fed）決定維持利率不變，政策聲明更表達對通膨憂慮升高，美元指數短線反攻創近2周新高，一度站上99.05，日圓兌美元貶破160，新台幣兌美元今（30）日早盤也貶破31.6元，一度來到31.628元，貶值7.1分。雖然美國聯準會利率按兵不動，但卻是1992年來意見最分歧，傳3名委員表態希望移除寬鬆傾向，暗示認為後續進一步降息的空間受阻，推動美元指數延續反攻一度站上99，來到99.05，目前拉回至98.89附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破160，一度來到160.46，今日早盤在160.26盤整，韓元兌美元也一度貶至1492.94，目前在1485.43游走，離岸人民幣兌美元也一度貶至6.8491，目前在6.8442盤整。至於新台幣兌美元今日早盤也貶值，以31.59元、貶值3.3分開出，雖然台股走揚，但美元有撐，新台幣進一步貶破31.6元，一度來到31.628元，貶值7.1分，目前在31.62元盤整。