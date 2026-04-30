上最後一天班開心過五一勞動節！7-11今起門市特選拿鐵、特選美式通通都買2送2，還有奶茶也半價喝，APP行動隨時取明（1）日有精品咖啡寄杯買7送7；全家五一勞動節優惠，APP隨買跨店取大杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30，寄杯只限明天。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月29日至5月3日
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜4月25日至4月30日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜5月6日至5月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵）任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍門市、APP｜5月1日起至5月5日
◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）
◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
📍APP｜4月30日至5月3日
◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）
◾夯番薯15入510元（單價約34元）
◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）5/1~5/3
📍APP｜5月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜4月29日至5月3日
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜5月6日至5月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵）任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
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◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）
◾夯番薯15入510元（單價約34元）
◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）5/1~5/3
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
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🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
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◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
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🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）