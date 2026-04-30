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美國聯準會（Fed）決定維持利率不變，政策聲明更表達對通膨憂慮升高，美元指數短線反攻創近2周新高，一度站上99.05，日圓兌美元貶破160整數關卡，市場也關注日本政府是否出手干預。不過，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價今（30）日早盤再來到0.2008元甜價區，與今年換匯高點2月12日收盤價0.2091元相較，換新台幣5萬元可多換近萬日圓。美國聯準會利率維持不變，甚至釋出對通膨的憂慮，有3位委員表態希望移除寬鬆傾向，市場憂後續降息空間受阻。日本央行同樣也沒升息，但相較上次開會8比1通過，這次卻是6比3過關，也顯示內部對於中東戰火引爆通膨壓力的擔憂加劇。也因為日圓利率不變，美元利率同樣按兵不動，美元指數反攻一度站上99，日圓兌美元則貶破160，一度來到160.46。其實，日圓兌美元在2024年逼近160時，日本政府即多次進場干預，不過，目前還未見日本政府有明顯干預動作，日圓在160.27盤整。雖然新台幣兌美元今日早盤也貶破31.6元，但相較日圓貶幅更大，也因此，日圓兌新台幣換匯價又來到甜價區，台銀日圓現鈔賣匯價過去二天多在0.2011至0.2014元，今日在美國聯準會利率也按兵不動，日圓兌美元貶破160之下，日圓兌新台幣現鈔賣出價早盤進一步來到0.2008元至0.2009元甜價區，若以換新台幣5萬元來說，今年日圓換匯高點2月12日台銀收盤價0.2091元來說，當時只能換到23萬9120日幣現鈔，現在則可以換到24萬9004日幣，可以多換到9883日幣，相當省下1張日本東京迪士尼門票，還有剩。