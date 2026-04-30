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國民黨副主席季麟連昨在中常會大失言，為了軍購案揚言開除立法院長韓國瑜，引爆藍營茶壺風暴。台中市副市長鄭照新率先開炮，嗆說話這麼缺乏分寸，應該公開道歉，台中市長盧秀燕嫡系子弟兵黃健豪今（30）日也二度痛斥，黨中央在背後捅刀，讓所有立委感到寒心，季麟連應該公開道歉，不應透過文傳會發言潤飾，這不是軍人該有的風骨，用情緒發言撕裂黨內民主信任。黃健豪昨在臉書開罵季麟連，認為僅因對公共政策立場不同，就指控同黨同志「賣黨求榮」，甚至不客氣地反問季麟連「您哪個單位啊？」今天他受訪時仍難掩怒火，嗆他是韓國瑜選民，投票給他當立法院長，也是所有立委支持的對象，針對軍購案大家內部有不同意見，就把利弊得失講出來就好，季麟連強調有豐富的軍事經驗跟認知，若能來黨團討論提供資料，讓討論更豐富大家樂觀其成，但並沒有看到這樣的狀況。黃健豪痛批，在中常會有情緒性發言，說要開除立法院長、優秀黨籍從政同志，立法院黨團現在是國民黨在野第一線的戰場，如果黨中央在背後捅刀、在背後沒有支持立法院黨團問政，會讓所有立委感到寒心。黃健豪也說，季麟連應該要為中常會上公開的發言道歉，第一時間的發言情緒應該是最真實的，這樣的態度傷了國民黨支持者的信心，所以他應該道歉，為這樣的言論做出負責的行動，而不能透過文傳會發言潤飾，這不是一個軍人該有的風骨，既然稱跟韓國瑜是鐵打的兄弟，既然傷了兄弟感情，就應該要直接面對造成的傷害，而不是用情緒發言撕裂黨內民主信任。