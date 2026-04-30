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國民黨副主席季麟連昨在中常會大失言，為了軍購案揚言開除立法院長韓國瑜，更說出「賣黨求榮」4個字，引爆黨內各派系怒火。韓國瑜嫡系子弟兵林佳新稍早質疑，國民黨中常會是閉門會議，對外記者會通常只有主席談話，但昨天特別告知媒體等季麟連談話，「刻意砍韓國瑜、徐巧芯是什麼意思？」痛斥黨中央上任到現在什麼事都沒幹，整天想訪美訪中，要不要臉？「X你媽的」林佳新今早在臉書指出，國民黨中常會是閉門會議，對外記者會通常只有主席談話，黨中央昨天特別告知媒體等季副主席談話，過程就是這樣，黨中央刻意讓媒體採訪季副主席砍向韓國瑜，徐巧芯是什麼意思？不就是直接嗆白的「黨團自主」只是一個屁？林佳新痛斥，對韓國瑜開刀更是直指其他立委，韓國瑜都敢嗆了，其餘立委你看著辦，未來連地方區域提名黨中央都有實權更別說你們那些不分區，那也不用說什麼屁話季副主席只是善意提醒「提醒你X」，擺明刻意出來嗆聲不分區的當大家都傻的嗎？林佳新更三度反嗆「開除韓國瑜？拜託請黨中央開除給我看！」，嗆聲什麼？要不要臉阿！沒看過這麼蠢的黨中央，到這場面整天還在想訪美，訪中，就連彰化縣縣長提名都擺不平，這黨中央上任到現在幹了什麼事？完全沒有！毫無勝績就算了竟然幹的第一件大事就是嗆聲要開除韓國瑜，我的天啊，季副有槍啊！而且對自己的立法院長開阿！林佳新說，軍購案目前是在談「軍購規模」意思就是談金額多少，國民黨立場很清楚說過要給黨團自主目前黨團傾向8000億台幣而且一路秉持原則要有「發價書」再視需求才購買，所以根本還沒到審預算的時刻，只是談規模跟條件未來依然可以砍預算凍結預算，黨中央也說過有發價書到8000億的規模也可以，有發價書才是重點，所以黨內各個方案其實都差不多，但！社會觀感和民眾黨支持的傾向是什麼？當大家都白癡要一起弱智嗎？