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▲7-11五一勞動節連假期間，會員指定商品結帳滿額，送贈品2選1兌換券1張。（圖／7-11提供）

▲長腿KITTY 15cm絨毛吊飾數量有限，換完為止，贈品兌換時間至2026年6月3日止。（圖／記者鍾怡婷攝）

ction金萱二十七及味丹竹炭水，皆享同品項買一送一； 曠世奇派草莓大雪糕及Niseko牛奶巧酥雪糕則享加10元多一 件。



▲五一勞動節於全家購買指定商品單筆消費滿688元，即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」。（圖／全家提供） ▲全家五日五好康，勞動節餅乾、飲料買一送一。（圖／取自全家）



迎接五一勞動出遊潮，7-11祭出超有感優惠，門市結帳滿額即可獲得免費小禮，這波滿額贈品最吸睛的就是有開賣即搶到缺貨的「長腿KITTY盲盒吊飾」，五一連假期間，只要到門市消費滿額就可以免費帶回家，不過要注意活動僅限「會員參加」，因此結帳前別忘記主動跟會員說要刷會員條碼。全家五一勞動連假期間也有滿額贈活動，只要消費滿688元即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」。7-11即起至5月3日限定優惠，結帳前先刷會員條碼，購買全店指定商品結帳金額每滿222元立折20元，還可再抽購物金，獎項分別有1點、5點、77點OPENPOINT。同時，滿額折抵完結帳滿1111元，可獲得贈品二選一兌換券，品項有限量發光招牌磁鐵（共4款，款式隨機）、UNIDESIGN新柔感衛生紙1串。最吸睛的是開賣就搶到缺貨的長腿KITTY周邊，本次也參加滿額贈送的活動，只要消費滿1711元，贈品二選一兌換券就可選「限量長腿KITTY 15cm絨毛吊飾（共4款，款式隨機）」或「康寶濃湯火腿玉米2包」，長腿KITTY 15cm絨毛吊飾數量有限，換完為止，贈品兌換時間至2026年6月3日止。全家門市5月1日起至5月5日推出連假優惠，購買指定商品單筆消費滿688元，即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」，將經典店舖LOGO及懷舊的星星太陽招牌造型縮小化身療癒小燈箱，兩款隨機贈送，單筆不累贈，數量有限送完為止。同時，門市、APP還有多款商品都買一送一，包含星太郎香菜超寬條餅、FamiColle