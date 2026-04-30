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國民黨副主席季麟連昨在中常會大失言，為了軍購案揚言開除立法院長韓國瑜，更說出「賣黨求榮」4個字，引爆黨內各派系怒火。中廣前董事長趙少康從昨天一路罵到今（30）天，質疑季麟連背後有無影武者？昨天中常會是季麟連要求記者留下來，講話是有規劃有計畫的，誰叫他這樣做？如果是他自己，那他應該被開除黨籍，至少副主席職位被拔掉。趙少康今早受訪時仍難掩怒氣，認為季麟連道歉還不夠，因為昨天有記者告訴他，以前國民黨中常會是主席講完話記者就撤了，剩下內部討論，但昨天是季麟連要求記者留下來，換句話說，他這個講話不是臨時起意，是有計畫的，那是誰叫他這樣做的？背後有沒有影武者？副主席哪有把記者留下來要講話的，而且還居然去指責立法院長，這是國民黨目前政治職位最高的立法院長。趙少康說，韓國瑜是不分區立委，一旦開除黨籍，就跟李貞秀一樣失去了身分，立法院長也做不了了，這是在講什麼？一個副主席有這麼大嗎？副主席是民選出來的嗎？是黨員直選出來的嗎？在這種情況下，居然要求撤銷立法院長的黨籍，等於是撤下他立委的身分與立法院長的位置，可以這樣子嗎？而且還叫記者留下來聽你講那一點都不通的長篇大論。趙少康質疑，季麟連到底背後有沒有人，如果有人指使，指使者應該出來解釋清楚為什麼要講這種話。如果沒人指使，那重的應該開除黨籍，輕的也要解除副主席職位。所以最起碼的要求是，回到他指控韓國瑜「賣黨求榮」，這話多重，他賣了什麼黨？什麼時候賣？在哪裡賣？賣給誰？賣了多少錢？不能隨便指控人家賣黨卻完全沒有真憑實據。不能隨便汙衊立法院長