我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（30）日早盤大漲逾500點，最高攻上39818.22點，火熱氣勢不減，而PCB族群也多頭齊發，臻鼎-KY開盤不到一小時便攻漲停，鎖死在421元，欣興、南電早盤也同樣攻上漲停，景碩也強漲逾6%，金像電漲逾2%，氣勢如虹。南電盤中亮燈漲停攻上1005元，正式躋身千金股行列，成為首檔站上千元的ABF載板股；欣興同步亮燈漲停至883元、上漲9.96%；景碩盤中大漲7.28%至545元；臻鼎-KY也強勢鎖上421元漲停，上漲38元。PCB族群強勢，主軸可分為兩條線，一是AI伺服器帶動高階PCB、HDI、HLC與光通訊板需求升溫，二是AI GPU、ASIC與CPU出貨展望推升ABF載板供需缺口擴大。外資先前指出ABF載板AI上升週期才剛開始，並預估2026至2028年供給短缺情況將逐年擴大，需求來自AI GPU／ASIC／CPU出貨正向，供給端則受限於產能與成本壓力。外資近期陸續調升欣興、南電、景碩等ABF載板三雄目標價，並看好載板市場供需情況有利供應商，尤其上游高階玻纖布T-glass等關鍵原物料供應吃緊，使部分載板交期拉長，有利台灣供應商調升平均售價。臻鼎-KY 3月自結歸屬母公司業主淨利13.62億元，年增514.92%，單月每股稅後純益1.27元，市場看好其AI伺服器、光通訊與高階IC載板成長題材。臻鼎也在近期啟動江蘇淮安HD園區擴產，新園區將新建HDI／MSAP與HLC廠，進一步擴大AI伺服器、高階HDI與類載板等高端PCB產品產能。此外，臻鼎近期新增入列台積電3DFabric聯盟，也讓市場對PCB與載板供應鏈切入先進封裝生態系的想像升溫。台積電3DFabric聯盟持續壯大，載板夥伴除了欣興、日本IBIDEN外，也新增臻鼎、南電等一線載板廠入列。市場分析，從盤面觀察，多檔指標股帶量上攻，買盤積極。建議投資人近期可持續關注ABF載板供應鏈的訂單能見度，以及AI伺服器相關PCB廠的出貨進度。在族群熱度高漲之際，選股應著重具備實質基本面與營收支撐的個股，避免僅受題材短期激勵而無基本面實力者，謹慎為上。